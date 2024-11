La rivincita di Bove, Adli e Cataldi: la Fiorentina ora se li gode

Crescita

La Gazzetta Dello Sport oggi in edicola esalta i giocatori viola, totalmente rigenerati. De Gea in primis, sotto gli occhi di tutti, insieme a Kean la scoperta più bella di questa prima parte di stagione. Nelle sette vittorie di fila c'è tanto delle loro parate e gol, ma non solo: Bove, Cataldi e Adli sono il simbolo di cosa significhi ritrovarsi, con fiducia annessa. L'ex Roma è il più usato in mezzo, lasciato partire a cuor leggero dalla Roma, con riscatto pronto a giugno. Sa fare anche l'esterno sinistro dietro la punta o il trequartista. L'altro ex della Capitale, invece, a 30 anni corre come un ventenne e ha già segnato due volte, mentre il francese era stato bocciato dal Milan ma in mezzo dà una svolta ottimale. E la Fiorentina se li gode.