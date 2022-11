La risposta di Palazzo Vecchio: “Fognature? Questi servizi sono a carico di ACF”

Barone è stato chiaro con le sue parole nell'intervista di ieri. Così, Palazzo Vecchio, attraverso l'ingegner Giacomo Parenti, risponde così: "Le fognature devono essere realizzate a carico di Acf Fiorentina, ma ad oggi il Comune di Firenze non ha ricevuto alcuna richiesta relativa alla realizzazione delle fogne". Per il resto, l'ingegnere tranquillizza su ogni aspetto, anche quello relativo all'esproprio dei terreni per il parcheggio adiacente al Viola Park. Insomma, a parte qualche situazione da chiarire, i lavori per la nascita del Viola Park continuano senza sosta. Lo riporta La Nazione.