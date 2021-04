La rinascita di Ribery. Il francese è l’arma in più per la salvezza

FR7 è pronto al rientro dopo il turno di stop e ha tanta voglia di riscattarsi

Seicento partite con i club, e con il Sassuolo saranno seicentouno. Numeri davvero impressionanti per un professionista esemplare come Franck Ribery. L'ex Bayern scalda i motori in vista della delicata partita contro il Sassuolo. Il suo contratto è in scadenza ma non ha importanza: prima vuole in ogni modo salvare la Fiorentina. Il rapporto con Commisso, comunque, è ottimo. Questo è quanto si legge nell'edizione di oggi del Corriere dello Sport che analizza la centralità del francese per queste ultime partite di campionato. Franck vuole esorcizzare i fantasmi di questa stagione complicata, anche e soprattutto per una questione d'orgoglio. E, dopo l'ingenua espulsione rimediata contro il Genoa, proverà a riscattarsi contro il Sassuolo. E proprio all'andata al Franchi, Ribery si procurò un rigore fondamentale che valse il pareggio contro i neroverdi: dopo un girone però è caccia ai tre punti.