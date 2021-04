Per Iachini pochi dubbi di formazione. Torna Pulgar in mediana

L'undici titolare che scenderà in campo col Sassuolo è quasi pronto

Beppe Iachini rimette insieme (quasi) tutti i pezzi della sua Fiorentina. Con il rientro di Igor, infatti, il tecnico ascolano avrà tutti i suoi calciatori a disposizione per il match col Sassuolo, con l'eccezione di Aleksandr Kokorin. Una ritrovata abbondanza, quindi. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, fa il punto della possibile formazione dei Viola contro gli emiliani: gli unici dubbi riguardano il centrocampo. Proprio per quanto riguarda la linea mediana, Iachini si affiderà a Pulgar che ha scontato una giornata di squalifica nella gara contro l'Atalanta. Erick dovrà dimostrare di essere in grado di assolvere anche ai compiti difensivi anche grazie ad una ritrovata condizione atletica. Il cileno prenderà il suo posto da regista atipico e per affiancarlo ci sono tre uomini a contendersi due maglie: Amrabat, Castrovilli e Bonaventura. L'ex Milan potrebbe essere il grande escluso, ma la decisione è sul filo.