La rinascita di Ikone: il francese è atteso dalle verifiche con Atalanta e Lazio

Nel periodo di di pausa per le nazionali, tra i calciatori rimasti a disposizione di mister Vincenzo Italiano, c’è anche Jonathan Ikoné, reduce da una domenica di apprezzamenti e elogi vista l'ottima prova condita da un gol messa in mostra contro il Verona, in controtendenza con le prestazioni del passato recente e meno recente. La gara del francese, di carattere e di determinazione, è stata apprezzata tecnico siciliano, che ha sempre sottolineato le sue qualità tecniche e atletiche, tanto da confermarlo titolare ad appena tre giorni dalla partita-incubo con il Basaksehir.