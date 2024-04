La rinascita di Bonaventura. Il faccia a faccia con Italiano e il cambio di ruolo

Jack Bonaventura non è stato sempre al centro del progetto viola negli ultimi mesi, un gennaio difficile tra lui e la società. Ma adesso, come sottolinea il Corriere Fiorentino, tutto questo è archiviato. Contro l'Atalanta Jack ha dominato a centrocampo, a modo suo, con lucidità e intensità. Arretrato rispetto a inizio stagione, ha dato anche quantità al suo gioco, 8 palloni recuperati contro i bergamaschi. Adesso arriva la Juventus, squadra che lo ha cercato a gennaio, con diverse telefonate di Allegri. Il centrocampista non ha mai forzato la cessione, ma ha chiesto che venisse riconosciuto il proprio contributo attraverso un rinnovo. Ma la Fiorentina non lo ha mai soddisfatto. Italiano però ha sempre avuto fiducia in lui. I due si sono parlati ed è nato un patto, testa al presente e alla Fiorentina