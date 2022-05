La rinascita di Amrabat: sarà lui il regista titolare della prossima Fiorentina

Il regista viola, dopo un periodo difficile vissuto lo scorso anno, si è rilanciato in questa stagione con Italiano ed ora è pronto a diventare un punto fisso del centrocampo della Fiorentina

Uno dei giocatori rivelazione del campionato appena conclusosi per la Fiorentina è senza alcun dubbio Sofyan Amrabat . Il centrocampista viola, voluto in prima persona da Rocco Commisso , che rimase a dir poco impressionato quando lo vide giocare dal vivo a Verona due anni fa e che decise di sborsare per lui venti milioni di euro, si è messo in mostra nella seconda parte della stagione facendo rivedere le proprie qualità dopo aver convinto poco per tutta la scorsa annata.

Il fratello Nordim, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, ha parlato così della sua cresicta: "Non sono sorpreso dal rendimento di Sofy. È uno dei migliori mediani in Serie A e ha fatto forse le prestazioni più belle durante il Ramadan. Per questo dico una parola sola: rispetto. Ruolo? Non penso che Italiano lo abbia cambiato molto: lui gioca sempre come sa. Credo che la differenza l’abbia semmai fatta la continuità e la fiducia che l’allenatore gli ha trasmesso. Nella sua carriera i tecnici che hanno creduto in lui hanno permesso a mio fratello di esprimersi a livelli top. Per il modo in cui recupera palla e fa ripartire il gioco con un tocco non esistono molti giocatori come lui: se andrà avanti così, Sofyan potrà giocare nel ruolo di campioni come Kroos, Kanté o Casemiro». In futuro per lui, complici le difficoltà sul riscatto di Torreira, potrebbe esserci un posto da titolare fisso al centro della mediana viola.