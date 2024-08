La richiesta di Motta a Giuntoli è chiara: “Voglio Nico a Verona”

Cosa manca per chiudere? Il via libera di Commisso che forse in testa ha per l'argentino ben altri piani. Il numero uno viola sta prendendo tempo, in attesa che la Juve faccia un'offerta irrinunciabile per il suo miglior giocatore. Con una cifra sopra i 30 milioni di euro si potrebbe chiudere. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.