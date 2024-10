La resa di Pernat: “Genoa? Un incubo. Ma che squadra hanno fatto a Palladino?!”

"Genoa-Fiorentina? La vedo davvero dura" ammette Carlo Pernat alla Nazione. Il noto manager del motomondiale e tifoso rossoblù ha detto la sua in vista della gara di domani sera: "Purtroppo non potrò vederla, ma visto le condizioni della mia squadra dico meglio così".Eppure Pernat non si dà pace:"Non mi va di parlare, questa situazione è un incubo. Il Genoa non segna e subisce tanto e voi sapete quanto io ami questa squadra".