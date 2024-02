Repubblica: “Italiano non si spiega le critiche, è in linea con gli obiettivi”

Inizia un mese e mezzo ad altissima intensità per la Fiorentina di Italiano. Tra le partite contro le big del campionato e le prime gare che contano nelle coppe passa la stagione della Fiorentina. Italiano cerca ottimismo nelle piccole cose ma le prossime gare in campionato non fanno sorridere i tifosi viola: Lazio, Torino, Roma, Atalanta, Milan e Juventus, partite da vivere con il fiato sospeso. La squadra di Italiano arriva al momento clou della stagione con parecchie perplessità. Il tecnico viola fa fatica a capire le critiche, anche perché secondo lui, la squadra è in linea con quanto concordato con la società. Primo posto nel girone di Conference, semifinali di Coppa Italia e quella lotta al miglior piazzamento in classifica ancora tutta da vivere. La Fiorentina adesso deve compattarsi, così come hanno fatto gli ultras, per riuscire a raggiungere qualcosa di speciale per tutti. Lo riporta La Repubblica