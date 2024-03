La Repubblica: “In una cena a casa mettereste mai Sarri vicino a Commisso?”

"Non pensare all’elefante!”, era il titolo di un fortunato saggio del linguista George Lakoff, un manuale uscito qualche anno fa per suggerire alla sinistra di non farsi ingabbiare nei temi di propaganda scelti dalla destra e rilanciati dai media. Potrebbe tornare utile a noi tifosi viola, non perché sulla Fiorentina ci siano di mezzo questioni politiche (oddio, sullo stadio sì, ma è un’altra storia), ma perché serve qualche buon consiglio per cacciare dalla mente il tam tam del momento: la questione Italiano. Non pensare al mister! Le parole dell’allenatore non lasciano presagire un lungo futuro a Firenze, ma la cosa peggiore che si potrebbe fare adesso è dividersi su Italiano sì-Italiano no (il mio, comunque, resta un sì convinto) o discutere pubblicamente se sia meglio Sarri o Gilardino, Aquilani o Palladino (prima diliquidare anche questo tema, solo una riflessione: Sarri grandissimo allenatore, ma in una cena a casa mettereste a tavola vicini Commisso e il buon Maurizio? O ne esce la conversazione del secolo o la cena più surreale della storia)".