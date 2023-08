La Repubblica: “Arthur uomo chiave, su di lui verrà costruita la Fiorentina”

La Repubblica analizza oggi sulle sue pagine l'assetto tattico della Fiorentina di Vincenzo Italiano, riflettendo sull'uomo chiave del tecnico viola. Il modulo prediletto, ovvero il 4- 3- 3 proposto nel secondo tempo con la Stella Rossa ed anche nella sfida col Grosseto di pochi giorni fa, infatti, ha consentito al tecnico ex Spezia di testare in particolare un giocatore al centro del nuovo assetto viola, Arthur Melo, impiegato vertice basso ed abile ad alternarsi con gli altri interpreti del centrocampo. Certo, delle risposte dovranno arrivare anche dal mercato, e un centrocampista (in caso di partenza di Amrabat) che aggiunga fisicità alla tanta tecnica espressa in quel reparto adesso orfano di Castrovilli dovrà arrivare, ma nel frattempo è in atto una vera rivoluzione nella mediana viola, che vedrà proprio Arthur al centro di tutto. Secondo il quotidiano è, infatti, il brasiliano l’uomo chiave di Italiano, attorno al quale costruire la nuova Fiorentina.