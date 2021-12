La provocazione: Italiano per il post Draghi se riesce a svegliare anche Kokorin

Stefano Cappellini ci ride su

"L ’ultimo vero ricordo della Salernitana è – ahinoi – la bomba carta o quel che era esplosa all’uscita dei giocatori dopo il primo tempo di Fiorentina-Grasshopers di Coppa Uefa, giocata allo stadio Arechi perché al Franchi non si poteva, vatti a ricordare perché"

"L’incasso andava in beneficenza. Ma la vera beneficenza arrivò per gli svizzeri, che avevamo preso a pallonate sia all’andata che in quei 45 minuti e che però passarono il turno grazie alla sconfitta a tavolino che gli ultras locali decisero di regalarci."