La proposta: “Il nuovo stadio in zona Ridolfi attirerebbe entrate economiche e nuovi investitori”

Tre autori hanno una proposta molto interessante per la Fiorentina e la propongono tra le righe di La Repubblica: il nuovo stadio viola nella zona del Ridolfi. Tutto questo, secondo il commento, garantirebbero alla città di Firenze dei nuovi turisti e delle entrate economiche importanti: “Una famiglia di tifosi viola arriva in città il giorno prima, pernotta e cena con vista sullo storico Franchi”. L’idea sarebbe quella di rendere l’attuale casa viola, restaurata, un ottimo luogo per assistere a concerti o altri eventi sportivi. Portare in città uno stadio di livello mondiale unito ad una buona conservazione del Franchi potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Sempre secondo l’intervento di Repubblica, “un tale progetto oltre a ricevere i consensi di comunità architettoniche ed ingegneristiche attirerebbe nuovi investitori”.

“Il Franchi preoccupa: criticità in caso di terremoto e problemi di stabilità”