La probabile formazione, tutto già deciso. Esclusione eccellente a centrocampo

Davanti torna Ribery, Caceres e Biraghi confermati sugli esterni

Non c'erano molti dubbi riguardo l'undici che quest'oggi scenderà in campo nella delicata trasferta di Reggio Emilia. L'unico vero ballottaggio, semmai, riguardava il centrocampo dove in tre (Amrabat, Pulgar e Castrovilli) prendendo come certa la titolarità di Bonaventura, si giocavano due maglie. Per tutti i quotidiani oggi in edicola, però, Iachini ha già sciolto anche questo dubbio: sarà Castrovilli a partire inizialmente dalla panchina. Per il resto, con il ritorno di Ribery in attacco a fare coppia con Vlahovic, è confermato l'assetto delle ultime due uscite: Caceres e Biraghi larghi sugli esterni e la linea a tre dietro composta da Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta