Probabile formazione Sassuolo: De Zerbi si affida a Raspadaori

Ecco come il Sassuolo dovrebbe giocare contro la Fiorentina

Sassuolo-Fiorentina, fischio d'inizio alle 18 a Reggio Emilia. Secondo il Corriere dello Sport i neroverdi dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Consigli in porta, Muldur a sinistra, Chiriches e Ferrari al centro della difesa, Rogerio a destra, Maxime Lopez e Obiang in mediana, Traorè, Diuricic e Boga alle spalle di Raspadori. Stesso modulo, ma con due modifiche per la Gazzetta dello Sport: Marlon al posto di Chiriches in difesa e Magnanelli, e non Maxime Lopez, a centrocampo accanto a Obiang. Questa, invece, la probabile formazione del Sassuolo secondo Tuttosport: Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Obiang, Maxime Lopez, Berardi, Djuricic, Boga, Raspadori.