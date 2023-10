La probabile formazione: tranne Gonzalez, gli esterni sono un rebus

I quotidiani di oggi lasciano molti dubbi in merito alla formazione titolare della Fiorentina che stasera va in casa del Napoli. Le certezze sono Terracciano in porta visto l'infortunio di Christensen, Milenkovic in difesa, Arthur e Duncan in mediana, il ritorno di Nzola in attacco e Bonaventura e Gonzalez sulla trequarti. In difesa, Quarta è avanti su Ranieri, titolare solo per Repubblica. Da terzino dovrebbe trovare spazio Parisi, che solo il Corriere dello Sport non inserisce né a sinistra né a destra. Queste le coppie: Gazzetta Kayode-Parisi, Corriere dello Sport Kayode-Biraghi, Nazione e Repubblica Parisi-Biraghi, Corriere Fiorentino Kayode-Parisi. Infine, solito ballottaggio per completare la batteria di trequartisti: nessuna chance per Sottil, Ikoné è la scelta dei quotidiani nazionali, Kouamé quella dei locali- Repubblica si distingue e punta su Brekalo.