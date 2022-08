La probabile formazione: subito Barak! E c’è ancora Ikoné davanti

Le probabili scelte indicate dai quotidiani

I quotidiani in edicola oggi sono abbastanza concordi sul fatto che Antonin Barak possa subito esordire con la Fiorentina al posto di Bonaventura, non al meglio dopo le fatiche europee, al fianco di Amrabat e Mandragora. Solo La Repubblica inserisce Kouamé. In porta la Gazzettaschiera Terracciano, ma tutti gli altri danno fiducia a Gollini, mentre la difesa è unanime: Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi. Sottil e Jovic hanno il posto quasi assicurato, con loro uno tra Saponara, Ikoné e Kouamé.