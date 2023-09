La probabile formazione: tris di argentini! Un solo dubbio per Italiano

Non moltissimi i dubbi di formazione di Italiano per quel che riguarda la sfida di stasera contro il Genk in Belgio, esordio stagionale in Conference League: i quotidiani sono tutti concordi su Christensen in porta, sui terzini che saranno Dodo' e Biraghi, sulla cerniera di centrocampo formata da Arthur e Duncan e sul fronte offensivo, formato da Gonzalez, Infantino e Kouamé dietro a Beltran. Mancano Ikoné e Bonaventura, quindi la possibilità di scelta è meno ampia. L'unico dubbio lo insinua Martinez Quarta, ottimo contro l'Atalanta, che per la Gazzetta gioca al posto di Ranieri, mentre per La Repubblica rileva addirittura Milenkovic.