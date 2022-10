La probabile formazione: grossi dubbi sul terzino destro, meno in attacco

I quotidiani in edicola oggi sono tutti concordi, eccezion fatta per La Repubblica, sull'attacco che vedremo stasera in Fiorentina-Basaksehir: Jovic con Ikoné e Kouamé, con l'alternativa Ikoné-Cabral-Saponara per fare turnover. A centrocampo zero dubbi, vanno tutti con Barak, Amrabat e Mandragora, in difesa davanti a Gollini solo Milenkovic mette tutti d'accordo, per Repubblica giocano Venuti, Quarta e Terzic a sinistra, per il Corriere dello Sport gioca Dodò a destra. La versione più gettonata è quella con Terzic-Milenkovic-Igor-Biraghi.