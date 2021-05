La probabile formazione: Fiorentina quasi al completo, non mancano i dubbi

Gli interrogativi principali riguardano le corsie esterne e il centrocampo: chi farà spazio al rientrante Bonaventura?

Dato che domani i giornali non usciranno, vi proponiamo oggi il classico pezzo riassuntivo di tutte le indicazioni di formazione da parte della carta stampata. La Fiorentina si presenterà a Bologna con il rientro di Bonaventura a centrocampo: a fargli spazio dovrebbe essere inizialmente Castrovilli, ma La Gazzetta dello Sport fa sedere in panchina Pulgar. La questione legata alle fasce è la più intricata, dato che dovrebbero giocare Igor e Venuti, ma la Repubblica dà in vantaggio Malcuit e Biraghi. Dietro il trio Milenkovic-Pezzella-Caceres a protezione di Dragowski, davanti il tandem Ribery-Vlahovic per cercare assist e gol.