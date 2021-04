Commisso: “Giocatori sono come miei figli. Allenatore? Pensiamo a salvarci”

Commisso torna a parlare: "Speriamo di non soffrire nel finale di campionato. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, i sacrifici ci sono stati"

Queste le sue parole: "Speriamo di non soffrire nel finale di campionato. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, i sacrifici ci sono stati. Con la Juve non ci siamo ritirati dopo il gol, come invece era successo in precedenza. Questi calciatori sono come i miei figli, e io il loro padre. Non critico mai i miei giocatori. Futuro? No, adesso non è il momento di parlarne, salviamoci".