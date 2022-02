La probabile formazione: dubbi in tutti i reparti per Italiano. Rebus attacco

Le probabili scelte del tecnico Viola

Probabilmente Vincenzo Italiano non ha mai avuto tanti dubbi come oggi per quel che riguarda la formazione. Elementi da non trascurare assolutamente sono il rientro in ritardo di alcuni Nazionali e i postumi del Covid di altri calciatori, senza dimenticare i soliti acciacchi fisici dell'ultimo momento. Ecco perché Nico Gonzalez rimarrà in panchina dopo la botta rimediata con l'albiceleste. Ma andiamo con il probabile 11 titolare. Ci sarà Terracciano fra i pali con davanti a lui Milenkovic e Quarta favorito su Igor. Corsie affidate a Biraghi e a Venuti. Cabina di regia occupata dall'imprescindibile Torreira, alla sua destra, come sempre, Bonaventura. Solito ballottaggio sul centro-sinistra: Duncan pare favorito su Castrovilli e Maleh. L'attacco è un rebus. Sottil scalpita per una maglia dal 1' per la corsia sinistra, a destra Ikoné è in vantaggio su Callejon. E nel mezzo? Secondo La Nazione è in vantaggio Cabral, viste le non perfette condizioni fisiche di Kris Piatek, sebbene non tutti siano d'accordo. Il brasiliano bagnerà il suo esordio con un gol come avvenuto a Basilea?