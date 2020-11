La probabile formazione del Benevento: Lapadula oltre la fatica, schieramento prudente

Probabilmente Filippo Inzaghi sperava di arrivare alla sfida di Firenze con meno defezioni, ma a quella di Caprari per squalifica si sono aggiunte quella dell’ex Dabo, affetto da Coronavirus, e quelle di Iago Falque, Viola, Tuia, Foulon. Inoltre, Lapadula non è in perfette condizioni fisiche dopo gli impegni col Perù, e anche se la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport lo inseriscono fra i titolari, permangono dubbi sullo slot da centravanti, per il quale preme anche Moncini. Davanti a Montipò una difesa guardinga con Barba, Glik, Caldirola e un terzino più offensivo da scegliere fra Maggio e Letizia. A centrocampo l’esperienza di Schiattarella ed Hetemaj con Tello che avanza nei ballottaggi. Dietro la punta, scontata la presenza di Sau, un po’ meno quella di Insigne che potrebbe essere sacrificato per un più solido Ionita.

La probabile formazione: Montipò; Maggio/Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Tello/Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Insigne/Ionita, Sau; Lapadula/Moncini.

