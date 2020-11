Poche ore e conosceremo la prima formazione del Prandelli-bis. I quotidiani in edicola oggi sono concordi sulla difesa a quattro davanti a Dragowski, composta da Caceres, Milenkovic, Pezzella e Biraghi, su Amrabat nei due davanti alla retroguardia e sulla batteria di trequartisti, che saranno Ribery, Castrovilli e Kouamé. Gazzetta e Corriere dello Sport lanciano un rientro tra i titolari di Duncan e Vlahovic nel ruolo di terminale offensivo; Corriere Fiorentino e Nazione schierano Pulgar in mediana e Cutrone di punta. Di avviso leggermente differente Repubblica, che mette in campo un 4-3-3 con Pulgar da metronomo, Castrovilli da mezzala e ancora Vlahovic a guidare il reparto offensivo.

La probabile formazione: Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Duncan/Pulgar, Amrabat; Kouamé, Castrovilli, Ribery; Vlahovic/Cutrone.

