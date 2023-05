La probabile formazione del Basilea: due dubbi per Vogel, davanti Zeqiri

Quale Basilea si troverà di fronte la Fiorentina? Gli svizzeri possono contare su diverse frecce al loro arco e rappresentano un avversario imprevedibile, specie in una semifinale europea. Non sembrano tuttavia molti i dubbi del tecnico Vogel sull'undici da opporre al Franchi. Davanti a Hitz confermata la linea a tre con Lang, Adams e l'ex Roma Calafiori favorito su Akahomen, schierato dal Corsport. A centrocampo Ndoye e Millar agiranno sulle fasce, mentre l'unico ballottaggio in mezzo è fra Burger o Diouf (per Tuttosport) accanto a Xhaka. Il quotidiano torinese ipotizza poi anche Augustin (e non Males) accanto a Amdouni in supporto di Zeqiri.