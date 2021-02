La probabile formazione: confermate le due punte, rifiata Castrovilli. Pezzella…

Castrovilli out dal 1′ e la conferma di Kouamé in attacco al fianco di Vlahovic. Sono queste le principali indicazioni che arrivano dai quotidiani in edicola riguardo l’undici viola che se la vedrà oggi pomeriggio contro lo Spezia. Il tecnico potrebbe dare un turno di riposo al n° 10, il cui stato di forma è andato in picchiata nelle ultime settimane, infoltendo i muscoli a centrocampo con Pulgar e Amrabat supportati da Bonaventura.

Se in attacco si va verso la conferma delle due punte già viste contro la Samp, dietro non si prescinde dalla difesa a tre, dove Martinez Quarta troverà nuovamente spazio insieme agli imprescindibili Milenkovic e Pezzella davanti a Dragowski. Pochi dubbi anche sugli esterni: a sinistra nessuno insidia Biraghi, dall’altra parte Venuti parte in netto vantaggio su Malcuit.

Bivio salvezza, contro lo Spezia ye-ye sarà una Fiorentina da battaglia