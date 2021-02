Identità, due vittorie di fila, ex viola scaricati che stanno dimostrando di saper giocare a calcio, un tecnico giovane e celebrato: ecco lo Spezia che arriva a Firenze nel profilo tracciato da La Nazione, il quale se la vedrà contro una squadra come la Fiorentina che non può davvero più sbagliare. E’ vero che con la Samp non meritava di perdere, ma il quotidiano si chiede quanto sarebbe bello vincere contro un avversario abbordabile che sembra ormai cosa rara. Altro interrogativo quello relativo ai giocatori che quando svestono il viola diventano “speciali” e che ritrovano la loro identità. E’ vero che Prandelli ha ereditato una situazione più complicata rispetto a quello che evidentemente immaginava, ma ogni giorno che passa sembra sempre più dura, e i sette punti di vantaggio sul Cagliari non sembrano esserci sicurezze. Tra oggi e domenica prossima a Udine servirà aumentare la distanza dal terzultimo posto, sfruttando anche lo scontro diretto di questo weekend tra Cagliari e Torino.

