Fiorentina-Spezia, le probabili formazioni. Kouame favorito in attacco, a centrocampo…

Fiorentina e Spezia si affronteranno venerdì alle 18 al Franchi per il primo match della 23a giornata del campionato di Serie A. Le due squadre arrivano alla partita con umore completamente opposto: da una parte troviamo la Fiorentina che è uscita sconfitta immeritatamente nel match contro la Sampdoria e dall’altra uno Spezia galvanizzato dall’affermazione contro la capolista Milan.

Le probabili formazioni

La Fiorentina ritrova Amrabat ma non arrivano buone notizie dal Centro Sportivo per quanto riguarda Franck Ribery che continua ad effettuare un allenamento personalizzato e che quasi certamente salterà la terza partita consecutiva anche se poco fa Prandelli ha detto che il francese proverà il recupero. Detto di Amrabat che rientrerà certamente, non è sicuro che ad uscire debba essere Pulgar autore di una buona prova a Genova. In questo caso, secondo Radio Bruno, resterebbe fuori Castrovilli. Ballottaggio Malcuit–Venuti sulla destra. In difesa Martinez Quarta è in vantaggio su Igor mentre per la spalla di Vlahovic resta in vantaggio Kouamé su Eysseric, ma non è esclusa anche la presenza di Kokorin anche se difficilmente a partita iniziata.

Sul versante ligure Italiano non potrà contare su Simone Bastoni e Martin Erlic, entrambi diffidati e ammoniti nella grande vittoria contro il Milan. In compenso il tecnico spezzino ha visto lavorare in gruppo gli assenti delle settimane passate come Nzola e Piccoli oltre a Terzi e Farias che più difficilmente saranno in campo dall’inizio ma partiranno dalla panchina. Problema intestinale per Chabot che in caso di forfait potrebbe essere sostituito da Capradossi. Anche Mattiello, potrebbe rientrare fra i convocati per il match del Franchi, ma anche lui certamente non partirà come titolare. Non ci dovrebbe essere spazio dall’inizio per uno degli ex della partita Saponara.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, M.Quarta; Venuti (Malcuit), Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Kouame.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot (Capradossi), Ismajli, Marchizza; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi.