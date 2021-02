Così in campo lo Spezia: gli ex Viola guidano l’attacco, un recupero in difesa

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, assenze pesanti per Italiano che dovrà fare a meno degli squalificati Erlic e Bastoni, oltre a Farias, Terzi, Mattiello e Nzola. In difesa recuperano il centrale Chabot e il laterale Ferrer, quest’ultimo a differenza del tedesco partirà però dalla panchina. Lo Spezia si prepara alla trasferta di Firenze con il morale alto dopo l’impresa compiuta contro il Milan di Pioli. Trasferta fiorentina che, per gli amanti delle curiosità, è la prima in tutta la storia dei bianconeri in Serie A. Nel solito 4-3-3 in mediana confermato il trio titolare Estevez, Ricci e Maggiore. In avanti toccherà ancora all’ex Agudelo giocare nel ruolo di falso nueve, a supporto agiranno Gyasi e Saponara.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Ismajli, Marchizza; Estèvez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Agudelo, Saponara.

Allenatore: Vincenzo Italiano

