Fiorentina, i convocati di Prandelli: ancora out Ribery, c’è Kokorin

Ecco la lista dei convocati diramata da Cesare Prandelli, per la gara di domani con lo Spezia di Italiano. Un elenco composto da 23 calciatori, praticamente l’intera rosa a disposizione del tecnico gigliato. Fatta eccezione per Franck Ribery che, come preventivato non ha recuperato dai fastidi muscolari. Ancora assente dunque il fuoriclasse francese. E, a sorpresa, non figura nella lista nemmeno Antonio Barreca. Torna tra i convocati invece Sofyan Amrabat, dopo aver scontato la squalifica con la Sampdoria. Presente regolarmente anche Sasha Kokorin.

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Milenkovic, Olivera M, Pezzella, Quarta, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar, Valero B.

Attaccanti: Callejon, Kokorin, Kouame, Vlahovic.