La probabile formazione: Ceccherini se Pezzella non ce la fa, un dubbio in mediana

Stamattina, come ha riferito Beppe Iachini (LEGGI) è in programma un test decisivo per l’impiego di German Pezzella nella gara con l’Inter (ore 20:45, diretta testuale su Violanews). Il Corriere dello Sport dà fiducia al centrale argentino e alla conferma di Jack Bonaventura in mediana, ma il resto della carta stampata è di un altro avviso: sarà Ceccherini a guidare la difesa, mentre a centrocampo, a fianco dell’esordiente Amrabat, Duncan agirà da mezzala. Confermata, per il resto, la formazione iniziale che ha battuto il Torino.

La probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Ceccherini/Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan/Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamé.