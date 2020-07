La probabile della Roma: risale Pellegrini, dalla panchina due ex, altri due in campo

Paulo Fonseca va avanti con il suo 3-4-2-1 e davanti a Pau Lopez – Mirante è indisponibile – dovrebbe schierare il terzetto composto da Smalling, Mancini e Kolarov. Sulle fasce agiranno Spinazzola e il ritrovato Bruno Peres, mentre al centro della mediana faranno coppia Diawara e l’ex Veretout. In attacco, spazio al rientro di Edin Dzeko, supportato da Mkhitaryan e da Pellegrini, le cui quotazioni sono date oggi in rialzo rispetto a quelle di Carles Perez. Torna in panchina Nikola Kalinic.

CASTROVILLI: “SOGNO LA 10 DELLA FIORENTINA IN CHAMPIONS LEAGUE”