La prima volta di FR7. Ribery si è ripreso la Fiorentina, ma a fine anno sarà addio

Ci sono momenti che contano di più. Ci sono partite che contano di più. Momenti che possono far svoltare una stagione. E quella col Torino, per la Fiorentina, potrebbe davvero essere una svolta. E ci sono giocatori che – scrive il Corriere Fiorentino – in queste occasioni si caricano la squadra sulle spalle. Li chiamano fuoriclasse e Franck Ribéry è uno di questi.

La classe e la personalità del francese hanno il potere di accendere o lasciare al buio una squadra come la Fiorentina. Una forza ma anche un limite, scrive il quotidiano, esattamente quanto accaduto nel girone d’andata di questo campionato. FR7 ha sofferto e del suo rendimento altalenante ne ha risentito tutta la Fiorentina. Alcune serate magiche, qualche illuminazione ma anche zero gol. Fino al sigillo di ieri sera, quando ha voluto e cercato una il gol, una perla al termine di un’azione che lui stesso aveva iniziato e proseguita grazie a Bonaventura.

Come si legge, salvo sorprese clamorose a fine anno le strade si separeranno. Dalla rabbia per il furto nella sua villa alla tristezza per l’essersi ritrovato solo con la famiglia in Germania: adesso il momento difficile è passato, dopo che a Napoli era stato messo in discussione da Prandelli e sembrava l’inizio della fine. Franck si è chiarito col tecnico ed è ripartito, più forte di prima.

Ribery: “Nello spogliatoio c’è amarezza, ma risultato importante. Futuro? Chiedete alla società”