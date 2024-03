La prima senza Barone: maxi coreografia e Franchi sold out

L’appello della società nei giorni scorsi a riempire lo stadio è stato accolto alla grande: ieri sul sito ufficiale e sui social si è celebrato con un grande annuncio il sold out. Zero biglietti disponibili, curva Fiesole, maratona e tribuna tutti esauriti, con soltanto la ferrovia chiusa per i lavori di restyling. Il Franchi sarà quindi una bolgia di trentaduemila spettatori pronti a rendere omaggio a Barone ma allo stesso tempo a trascinare Italiano e i suoi ragazzi verso una vittoria che manterrebbe la Fiorentina in piena zona europea anche in campionato, in attesa della semifinale di coppa Italia di mercoledì contro l’Atalanta e del doppio incrocio in Conference contro il Viktoria Plzen. A accendere la sfida da un punto di vista di tifo ci ha pensato la Fiesole con un comunicato nei giorni scorsi: la curva ha invitato tutto gli altri tifosi degli altri settori a presentarsi al Franchi con due ore di anticipo, intorno alle 18.45, in modo tale da cantare e incitare la squadra nel momento di arrivo, con il pullman, allo stadio.