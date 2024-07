La prima giornata in viola di Kean, le visite mediche e l’abbraccio di Palladino

Ieri per Moise Kean è stata la prima giornata viola, ma domenica ci sarà il suo "esordio" in amichevole contro la Primavera

Ieri è trascorsa la prima giornata a tinte viola pr Moise Kean. L'ormai ex attaccante della Juventus, come riportato dalla Nazione, è arrivato a Firenze per sostenere le visite mediche, accolto da giornalisti e fotografi. Poi l'arrivo al Viola Park, dove ha incrociato Palladino e tutto lo staff, che lo ha voluto fortemente. Al centro sportivo ha incontrato i nuovi compagni e rilasciato una breve intervista. Le prime indicazioni su di lui le si avranno domenica nell'amichevole contro la Primavera di Galloppa, dove quasi certamente verrà schierato da numero 9. La Fiorentina si aspetta molto da lui e l'investimento è stato di rilievo