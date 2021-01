La prima giornata di Kokorin al c.s., tra palestra, firme e il pass. Difficile vederlo a Torino

Su La Nazione si ripercorrono le tappe del primo giorno di Aleksandr Kokorin al centro sportivo viola. Arrivato intorno alle 10, l’attaccante si è diviso tra gli uffici della segreteria sportiva (dove l’ex Spartak ha siglato il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2024), la conoscenza del gruppo squadra e la palestra: Koko, assieme ai preparatori che gli hanno fatto svolgere nuovi test, ha iniziato a studiare il percorso che lo porterà presto a raggiungere la condizione dei compagni. Niente lavoro sul campo, almeno per ora, ma la sensazione è che già oggi possa avvenire il primo contatto col pallone: difficile la convocazione per la gara di Torino.

Nota a margine: Kokorin non dovrà tornare in Russia per ottenere il permesso lavorativo: ha ottenuto dal suo paese un pass provvisorio (di tipo “C”, turistico) della durata di pochi giorni ma per rimanere in pianta stabile a Firenze avrà bisogno di un nuovo visto, quello “lavorativo” o “D”, subordinato alla firma. Documento atteso con tutta probabilità a inizio della prossima settimana.