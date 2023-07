La preferenza di Amrabat si sgretola davanti ai milioni. E Commisso sorride

Il club era riuscito a trattenerlo in gennaio, dopo lo strepitoso Mondiale giocato con il Marocco, quando il Barcellona si era messo sulle sue tracce. Lo decise Commisso, che non voleva perdere un uomo chiave proprio mentre la Fiorentina rincorreva i suoi sogni di coppa, infranti nelle due finali. Ma per far mantenere alte le motivazioni al marocchino, il club aveva dovuto promettere di lasciarlo andare in estate di fronte a un’offerta congrua. Su Amrabat ci sono stati da sempre Barcellona, Atletico Madrid e, appunto, il Manchester United. La preferenza di Sofyan andava sempre al Barça e comunque alla Spagna, ma le offerte erano troppo basse per il club gigliato che voleva almeno 30 milioni. L’offerta dello United ci si avvicina parecchio e per questo andrà in porto. Amrabat da programma non sarebbe salito sull’aereo essendo appena tornato dalle ferie. Doveva iniziare i test di inizio stagione, a questo punto li farà in rosso. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.