La partita la cambia chi ha più qualità degli altri. Ecco Gaetano Castrovilli

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla prestazione di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina ha portato la luce alla partita, dopo un primo tempo non semplice. La Sampdoria ha chiuso tutti gli spazzi e prima di arrendersi ai olpi viola ha lottato su ogni pallone. La Fiorentina aveva bisogno del guizzo, di quel qualcosa in più. A farlo ci ha pensato il giocatore con più qualità di tutti, Gaetano Castrovilli. Ci prova una volta e respinge facile Ravaglia. Ci prova una seconda e respinge ancora l’estremo doriano con più affanno anche per una deviazione sulla traiettoria, e infine fa centro con un destro incrociato da dentro l’area sull’assist di Biraghi.