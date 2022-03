La partita del centrocampo: Zurkowski contro Torreira, Bonaventura out

I duelli nella zona nevralgica nel campo, probabilmente, decideranno la partita di domenica

"Le partite si vincono o si perdono a centrocampo". Il Corriere Fiorentino sostiene che questa frase sia vera e che valga soprattutto per Fiorentina-Empoli. Entrambe le squadre hanno un’accuratezza molto alta per quanto riguarda i passaggi: 83,6% dei passaggi completati contro 77,7%. Del resto, i due allenatori amano costruire più che distruggere. Difficile, in altre realtà costruite con l’obiettivo di salvarsi, trovare reparti ricchi di qualità come quello azzurro. Tra i protagonisti più attesi, su tutti il viola in prestito Szymon Zurkowski per il quale, la gara del Franchi, sarà una specie di provino in vista del futuro. Chissà, magari a margine della partita Pradè, Barone e il presidente Corsi troveranno modo per parlarne. Non ci sarà probabilmente Bonaventura, ancora alle prese col dolore al ginocchio che l’ha costretto a saltare la trasferta con l’Inter. Regolarmente in campo invece Torreira, reduce dalla qualificazione ai Mondiali con l'Uruguay e da due gol consecutivi in campionato.