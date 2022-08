La parola d’ordine è: turnover. Ma non ditelo a Italiano

Il calendario lo impone, gli avversari pure. Per Italiano la parola turnover non esiste, o meglio per lui si tratta di tenere tutti sulla corda, ma all'alternanza - se non altro - sembra già ben abituato. I viola sono infatti stati gli unici in Italia a giocare sei volte in diciassette giorni ad agosto e dovranno rifarlo piuttosto spesso in un anno anomalo come questo. Necessità, ovviamente, ma anche scelta di filosofia e gioco.

Italiano ha già variato 24 giocatori nei primi quattro match stagionali, raccogliendo una vittoria e un pareggio in campionato e gli stessi risultati in Europa. Domani, però, contro il Napoli sarà una gara molto dura e non semplice vista la caratura degli azzurri. Spalletti ha inoltre avuto la settimana intera per preparare la partita, mentre i viola due giorni scarsi. Ma per Vincenzo da Karlsruhe cambiare non è un problema, anche se forse non lo farà in maniera massiccia come in altre occasioni. Il Corriere Dello Sport ipotizza il ritorno fra i pali di Terracciano, Dodò potrebbe agire in fascia destra, Duncan rileverà Maleh in mezzo al campo. Meno del solito, ma alla fine le variazioni fra i titolari potrebbero essere comunque cinque.