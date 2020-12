Retroguardia da registrare: troppe reti subite, il trend negativo va invertito

La difesa della Fiorentina continua ad imbarcare acqua, contro il Genoa la squadra gigliata ha subito la sedicesima rete in campionato. E se non fosse stato per Dragowski, spesso il migliore in campo, la caselle dei gol subiti dalla squadra di Prandelli piangerebbe ancora di più. La squadra gigliata è riuscita a mantenere la porta inviolata solo nei match contro Torino e Parma e questo non è un dato incoraggiante. Come se non bastasse, contro l’Atalanta i toscani i viola dovranno guardarsi le spalle dalla solita fame degli ex Ilicic e Muriel che hanno già colpito in passato la Fiorentina che deve assolutamente registrare la difesa. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

La probabile della Gazzetta per la sfida con l’Atalanta: si va verso il 4-4-1-1