La Gazzetta dello Sport disegna il consueto campino a un giorno dalle gare domenicali, tra cui Atalanta-Fiorentina. Zapata-Gomez supportati da Pessina per la Dea, mentre la Fiorentina è modellata sul 4-4-1-1 al quale Mister Prandelli ci ha abituati nelle ultime uscite. Una novità è Bonaventura al posto di Castrovilli a sinistra. L’ex Milan ha dato ottime impressioni dopo il suo ingresso contro il Genoa, mentre il numero 10 non è in perfette condizioni fisiche e potrebbe essere preservato almeno all’inizio. L’altra è il sorpasso di Lirola su Caceres sulla destra della difesa.

La probabile formazione: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Callejon, Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Ribery; Vlahovic.

Nocerino: “Prandelli una scelta romantica, ma Iachini è stato sottovalutato”

Tutte le notizie dal mondo del calcio su Gazzetta.it