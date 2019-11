La parola alla difesa, accusata di prendere troppi gol

Il dato è lampante: di questi tempi, un anno fa, la Fiorentina aveva fatto gli stessi gol, 18, ma aveva due sconfitte in meno, due punti in più e l’esatta metà dei gol subiti. Hanno influito molto – anzi, la differenza è praticamente tutta lì – le scoppole prese contro Napoli e Cagliari, ma i numeri parlano chiaro. Come se non bastasse, scrive La Nazione, mancherà per una ventina di giorni capitan Pezzella (QUI il report medico), sostituibile in qualche modo da Ceccherini o da Ranieri (fresco di rinnovo, che verrà annunciato oggi in sala stampa). Certo è che, con o senza il capitano, la difesa registra dei problemi, sia a tre che a quattro, e la squadra non sempre riesce a rimontare. Milenkovic fa il bomber, ma non può bastare per soddisfare il presidente Commisso, che ha chiesto un cambio di rotta (CLICCA per la sua agenda nei prossimi giorni).