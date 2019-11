Torna Rocco, quanti impegni: da Chiesa alle infrastrutture, passando per il mercato e Montella

Rocco Commisso è di ritorno, e non saranno giornate oziose per il patron viola: in primis andrà capito cosa succede davvero con Chiesa, per poi concentrarsi sull’atto di nascita del nuovo centro sportivo, il cui progetto verrà presentato domani a Bagno a Ripoli, e sul nuovo stadio; quindi il mercato in entrata da pianificare con Barone e Pradè, piacciono Verre (SCHEDA) e Praet (SCHEDA) entrambi raggiungibili passando per la Sampdoria a prezzi non esorbitanti, oltre a Scamacca (SCHEDA) che gioca in B nell’Ascoli. Fermo restando, chiosa La Nazione, che un’eventuale cessione di Chiesa cambierebbe non poco le carte in tavola e costringerebbe la Fiorentina a virare su altri obiettivi. I POSSIBILI SCENARI PER CHIESA

Il Corriere Fiorentino punteggia di altri impegni l’orizzonte di Commisso: oltre al colloquio con Chiesa, ce ne saranno sicuramente altri due, uno con la squadra al completo e uno con il tecnico Montella; non è certa la presenza a Torino per la trasferta all’Olimpico, mentre lunedì sera è probabile una “capatina” alla Hall of Fame viola. Intanto, Joe Barone lavora sempre a stretto contatto con la task force per il nuovo stadio…