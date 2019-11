Chiesa, entro Natale la risposta definitiva: i possibili scenari

La Nazione accende ancora i riflettori sul caso-Chiesa. Commisso aveva provato a spegnere qualsiasi voce sul nascere, ma alla fine non ce l’ha fatta, dopo quattro mesi la piega è di nuovo preoccupante. La possibilità che Chiesa vada via a giugno è concreta, fa capolino pure l’ipotesi gennaio; di certo la Fiorentina proporrà al suo giocatore un rinnovo faraonico, per portare lo stipendio alla pari di quello di Ribery, 4 milioni, entro il 25 dicembre (Rocco avrà un colloquio con il ragazzo già in questi giorni?). Intanto la valutazione è crollata di almeno 15 milioni, da 75 a 55/60, con le pretendenti che sondano profili nuovi. Un no alla proposta della società gigliata aprirebbe definitivamente le porte del mercato.

Quale mercato? Se entrasse in scena un agente di prima fascia al posto del padre Enrico, allora la vicenda potrebbe subire un’accelerata; verso dove la possa subire, è ancora da stabilire. Juve e Inter sono alla finestra, mentre il blitz in Inghilterra di Barone e Pradè per Praet (QUI la scheda) potrebbe aver nascosto colloqui per Chiesa in Premier (il Liverpool era interessato in estate).