La parola ai tifosi: anche i fiorentini partecipano alla discussione

Riportiamo alcune delle opinioni raccolte da La Repubblica in edicola oggi in merito al nuovo stadio e dove dovrebbe sorgere:

C’è chi vorrebbe che le cose non cambiassero: “Campo di Marte ha un valore affettivo, via libera al restyling”, “Ormai è un simbolo, che rimanga dov’è”, ma non si fa fatica a trovare cittadini aperti all’idea del cambiamento “Novoli è dentro al comune” “Ma sarebbe un pasticcio muoversi”, “A Campi? E poi come facciamo col traffico?”, “Meglio Bagno a Ripoli, è più vicino a casa mia”.

Motivazioni a parte, è evidente che non è solo la classe dirigente (LEGGI) a non essere d’accordo, però i tifosi si uniscono a Commisso: “Che si faccia alla svelta!”