La questione-stadio sta rapidamente assumendo connotati politici. Lo sottolinea La Repubblica, che dedica le prime pagine all’argomento, spiegando come il sindaco Nardella abbia preparato un piano fast fast fast per la realizzazione del nuovo impianto nell’area della Mercafir in quattro anni, a partire da fine 2020-inizio 2021, con spostamento a tappe del mercato ortofrutticolo. C’è però tutto un altro fronte da monitorare: quello della guerra metropolitana. Il presidente del Consiglio regionale Giani lancia il guanto di sfida, Nardella è perplesso e si oppone in tutti i modi alla proposta del sindaco di Campi Emiliano Fossi. Tramontata, o quasi, l’ipotesi restyling, la priorità è la Mercafir. Sempre che gli strascichi della suddetta guerra non si protraggano ancora…