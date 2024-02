La notte di Belotti: supera il rivale Immobile e si “vendica” di Guendouzi

Fiorentina-Lazio è stata la serata del "Gallo" Belotti. Sotto gli occhi di Luciano Spalletti, l'attaccante della Fiorentina ha giocato una gara di sacrificio e voglia, che poteva essere considerata perfetta solo con un gol. Il Corriere dello Sport si sofferma in particolare con la sfida interna con Immobile. Due amici, due rivali, che al Franchi si sono giocati anche una possibile convocazione in Nazionale. Se nel primo tempo, l'attaccante della Lazio sembrava in vantaggio su Belotti, la ripresa è stata solo a tinte viola. L'ex Torino ha lottato su ogni pallone, sfiorato più volte il gol e alla fine regala l'assista a Kayode. Inoltre, Belotti si prende una piccola vendetta su Guendouzi. Durante il derby di Roma di Coppa Italia, vinto dalla Lazio 1 a 0, il francese esultò in faccia a Belotti in modo provocatorio. Ieri sera, al Franchi, l'attaccante della Fiorentina ha rilasciato tutta la sua felicità in campo con un Guendouzi affranto e a testa bassa.