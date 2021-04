La n’drangheta puntava il Viola Park, il costruttore: “Non ne sapevamo nulla”

Anche la realizzazione del nuovo centro sportivo viola interessava alle cosche e l'imprenditore incaricato della sua costruzione, Giovanni Nigro, stava diventando un obiettivo dei malavitosi

L'edizione odierna de La Repubblica Firenze riporta alcune parole dell'imprenditore di origine calabrese con base a Prato, Giovanni Nigro, a cui Commisso ha affidato la realizzazione del Viola Park, riguardo alle indagini relative alla questione appalti in Toscana, che vedono la n'drangheta voler mettere le mani su diverse opere, tra cui proprio il nuovo centro sportivo gigliato. "Ho appreso dalla stampa dell’operazione dei carabinieri e della Dda di Firenze. Una vicenda che non conosco e che nulla ha a che fare con l’appalto del Viola Park. Sono comunque grato alle fonti di stampa per avere precisato che la mia azienda è estranea all’indagine in corso". Il nome di Nigro, titolare della Nigro Costruzioni di Prato, emerge come possibile obiettivo delle cosche: l'intenzione era quella di intimidirlo per potersi avvicinare al progetto.